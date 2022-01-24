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Петербурженка отсудила у комздрава полмиллиона, потраченные на лекарство

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Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал в пользу местной жительницы полмиллиона рублей, которые она потратила на покупку лекарства. Раскошелиться пришлось городскому комитету по здравоохранению, сообщает 24 января объединенная пресс-служба городских судов,

С ноября 2019-го Екатерине — инвалиду первой группы — назначили поддерживающую терапию препаратом, который следовало принимать дважды в день. В мае 2021-го с покупкой возникла проблема: в аптеке лекарства не оказалось, поэтому рецепт зарегистрировали на отсроченное облуживание. Не получив препарат в нужный срок, женщина была вынуждена купить его за личные деньги — вышло чуть больше 498 тысяч рублей. Именно столько она просила взыскать с комитета, а еще 200 тысяч компенсации морального вреда и 15 тысяч за судебные издержки.

Представитель ответчика на заседании просила отказать истцу, указав, что женщина была обеспечена лекарством. Суд пришел к выводу, что действительно была, но по рецепту — только в июне, а до этого не могла воспользоваться своим правом на бесплатное и своевременное обеспечение препаратом.

«Ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком повлекло вынужденные затраты истца, нарушило ее права на гарантированную государственную социальную поддержку и обеспечение, что безусловно влечет защиту нарушенного права в виде возмещения произведенных затрат», — говорится в сообщении.

Суд взыскал с комитета чуть более 498 тысяч рублей — сумму расходов на лекарство, а также 5 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 8 тысяч за судебные расходы.

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Комментарии (9)

Noisymouse
Какая здоровая дама - инвалид первой группы... Или доверенные лица по судам ходили?
260928241
Энергичная женщина с задатками капиталистических, человеческих и справедливых отношений. Молодец, всем равняться.
Cveta
Давайте все взыщем за лекарства , которые не закупил комитет в 20-21 годах. А закупки то были ограничены. Лекарств многие не получили.
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