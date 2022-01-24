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Глава ВОЗ заявил, что человечество будет «жить с ковидом» в ближайшем будущем. Он ждет новых штаммов коронавируса

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Человечеству придется привыкать «жить с ковидом» в обозримом будущем. Об этом 24 января заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что «потребуется учиться контролировать его [COVID-19] посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней, которая обеспечит платформу подготовки к будущим пандемиям» (цитата по ТАСС).

Также Гебрейесус сказал, что на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. «Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что «омикрон» будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов. Потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким», — подытожил глава ВОЗ (цитата по РИА Новости).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России ставит рекорды четвертый день подряд. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

260569221
Ну и отлично.
Поэтому срочно!!!!!! открываем все границы!!!! И едем на отдых
260569221
Ага. А поможет ему в этом Билли Гейтс.
Cashmare
что-то развелось этих глававозов, из всех утюгов вещают, куда ни плюнь, каждый день все новые глававозы лезут со всех щелей. а вы их дустом не пробовали? (ц)
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