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Выплеснул наболевшее. За бросок сметаной после просьбы надеть маску петербуржец ответит по уголовной статье

Уголовное дело возбуждено после эмоционального общения кассира и покупателя в Выборгском районе Петербурга, споривших о важности коронавирусных правил. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

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Дознаватель квалифицировал случившееся в супермаркете на Ярославском проспекте по статье о побоях (116 УК). Вилка санкций предусматривает варианты от трудотерапии на благо государства до лишения свободы сроком до двух лет.

В полицейском главке уточнили, что дело возбуждено 23 января, днём ранее полицейские Выборгского района задержали 41-летнего жителя Петербурга. По версии следствия, расплачиваясь за продукты в супермаркете 19-го числа, он из хулиганства травмировал кассира. Подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.

Как рассказал «Фонтанке» продавец-кассир, он настаивал на выполнении коронавирусных требований и просил покупателя надеть маску. В ответ в него полетела упаковка сметаны.

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Комментарии (44)

Static
Присядет и правильно. Еще подлечить бы голову.
vic_5e4cd1938d1a8
Надо этого слетевшего с катушек метателя сметаны направить на работу по контролю за ношением масок. Если кто окажется без маски, то срок восспитательных работ удваивается.
267011328
так это же реклама сметаны как продукта для восстановления нежности и упругости кожи лица
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