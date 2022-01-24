Выплеснул наболевшее. За бросок сметаной после просьбы надеть маску петербуржец ответит по уголовной статье

Дознаватель квалифицировал случившееся в супермаркете на Ярославском проспекте по статье о побоях (116 УК). Вилка санкций предусматривает варианты от трудотерапии на благо государства до лишения свободы сроком до двух лет.



В полицейском главке уточнили, что дело возбуждено 23 января, днём ранее полицейские Выборгского района задержали 41-летнего жителя Петербурга. По версии следствия, расплачиваясь за продукты в супермаркете 19-го числа, он из хулиганства травмировал кассира. Подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.

