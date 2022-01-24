В России упростили правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Премьер-министр РФ заявил об упрощении правил закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.



«Фонд «Круг добра» сможет быстрее предоставлять детям необходимые препараты. Лекарства можно будет закупать сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», — сообщается 24 января в официальном Telegram-канале правительства РФ.



Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что не должно быть задержек с поставками препаратов в тех случаях, когда терапия должна быть непрерывной или лечение нужно начать как можно скорее.

