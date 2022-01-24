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В России упростили правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

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Премьер-министр РФ заявил об упрощении правил закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

«Фонд «Круг добра» сможет быстрее предоставлять детям необходимые препараты. Лекарства можно будет закупать сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», — сообщается 24 января в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что не должно быть задержек с поставками препаратов в тех случаях, когда терапия должна быть непрерывной или лечение нужно начать как можно скорее.

Новые правила коснутся и самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии.

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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