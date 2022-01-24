Лев Лурье расскажет о трагедии и катарсисе блокады

«Фактически блокада Ленинграда была прорвана еще Дорогой жизни, а в январе 1943-го ее удалось прорвать и на земле», — пишет Лев Лурье. Но оставался еще год до полного освобождения. Между событиями на Ленинградском фронте историк видит некоторое сходство с двумя другими русскими победами. Первая: 1480 год, татаро-монголы последний раз пытаются взять Москву, несколько дождливых месяцев стоят на берегах речки Угры — и уходят. Вторая: 1812 год, Наполеон входит в Москву — и вдруг позорно бежит. «Когда в январе 1944 года советские войска перешли в решительное наступление, немцы бежали с невероятной скоростью», — пишет Лев Лурье. А военачальника Леонида Говорова, который участвовал в разработке операции по прорыву блокады, а потом и полному снятию, называет «самым талантливым и профессиональным из военачальников Ленинградского фронта».

