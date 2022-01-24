Ночная переписка с соперницей опустошила кошелек петербурженки

Суд в Петербурге оштрафовал женщину, которая писала СМС с оскорблениями сопернице.



Петербургский суд оштрафовал женщину, которая писала сопернице СМС с оскорблениями.



Петербурженка сентябрьской ночью в 2021 году забросала женщину, которую заподозрила в отношениях со своим мужем, матерными сообщениями, сообщает 24 января пресс-служба городской прокуратуры. Причем, по данным «Фонтанки», делала это с телефона мужчины.



Соперница терпеть не стала и написала жалобу в прокуратуру. По итогам проверки в отношении ревнивицы было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

