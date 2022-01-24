FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Ночная переписка с соперницей опустошила кошелек петербурженки

2
Печать

Суд в Петербурге оштрафовал женщину, которая писала СМС с оскорблениями сопернице.

Петербургский суд оштрафовал женщину, которая писала сопернице СМС с оскорблениями.

Петербурженка сентябрьской ночью в 2021 году забросала женщину, которую заподозрила в отношениях со своим мужем, матерными сообщениями, сообщает 24 января пресс-служба городской прокуратуры. Причем, по данным «Фонтанки», делала это с телефона мужчины.

Соперница терпеть не стала и написала жалобу в прокуратуру. По итогам проверки в отношении ревнивицы было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Мировой судья назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SU LUX INN
приведите, пожалуйста, Текст переписки! спрашивает Друг!
Москва 2041
Недорого за такое удовольствие.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний