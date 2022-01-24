Впечатляющее ДТП в Хабаровске: автокран протаранил автобус с пассажирами

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Автокран и пассажирский автобус столкнулись на одной из улиц Хабаровска утром 24 января. Чудом пострадал лишь один человек, и то обошлось без тяжелых травм, хотя повреждения у автобуса серьезные.
Авария произошла в 9:45 по местному времени на развязке на улице Суворова, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД Хабаровского края. Водитель крана при повороте не пропустил автобус
В момент столкновения в автобусе находились 15 пассажиров. При экстренном торможении одна из пассажирок получила ушибы и обратилась за помощью к медикам. Водителя автокрана увезли на медосвидетельствование.