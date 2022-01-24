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В Петербурге — как в ночном Сочи. Температура на 8–10 градусов выше нормы, пик «жары» впереди

Такую погоду обеспечивает циклон, центр которого расположен над Шпицбергеном.

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Январь 2022 года в Петербурге
Январь 2022 года в ПетербургеФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Погоду в Петербурге формирует тёплый атмосферный фронт, и пик «жары» придётся на ближайшую ночь. А в ночь на среду температура вновь станет отрицательной. Об этом сообщает 24 января ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура в Петербурге превышает норму на 8–10 градусов, она такая же, как ночью в Сочи, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Северо-Западном федеральном округе очень теплая погода, так как перенос воздушных масс — по периферии циклона, центр которого — над Шпицбергеном. <...> Температура будет на 8–10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на 8 градусов выше нормы, а в среду — на 4 градуса выше нормы. В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается оттепель, — сказал Вильфанд. — Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни».

В среду температура понизится, а затем снова повысится, добавил синоптик.

Январь 2022 года в Петербурге
Январь 2022 года в ПетербургеФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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Пора вводить "карбоновый налог"(тм). Пока опять аномально не похолодало!
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