В Петербурге — как в ночном Сочи. Температура на 8–10 градусов выше нормы, пик «жары» впереди

Погоду в Петербурге формирует тёплый атмосферный фронт, и пик «жары» придётся на ближайшую ночь. А в ночь на среду температура вновь станет отрицательной. Об этом сообщает 24 января ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура в Петербурге превышает норму на 8–10 градусов, она такая же, как ночью в Сочи, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«В Северо-Западном федеральном округе очень теплая погода, так как перенос воздушных масс — по периферии циклона, центр которого — над Шпицбергеном. <...> Температура будет на 8–10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на 8 градусов выше нормы, а в среду — на 4 градуса выше нормы. В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается оттепель, — сказал Вильфанд. — Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни».

