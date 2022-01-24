«Омикрон» может попадать в организм через глаза

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ считает, что новый штамм коронавируса может попадать в организм через глаза.



«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон», — цитирует 24 января ТАСС заявление Андрея Исаева.



По его оценке, новый штамм отличает то, что он может попадать в организм через глаза. Одним из признаков «омикрона» является развитие конъюнктивита с головными болями и насморком.

