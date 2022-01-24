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«Омикрон» может попадать в организм через глаза

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Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ считает, что новый штамм коронавируса может попадать в организм через глаза.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон», — цитирует 24 января ТАСС заявление Андрея Исаева.

По его оценке, новый штамм отличает то, что он может попадать в организм через глаза. Одним из признаков «омикрона» является развитие конъюнктивита с головными болями и насморком.

Исаев подчеркнул, что на данный момент в мире мало информации о симптоматике штамма.

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Комментарии (17)

185322022
Серия вторая. На заре коронабесия тоже об этом рассказывали! Всё новое это хорошо забытое старое!
Ганс-Дитрих Геншер
а через пиструн может? :) или там обычно другое попадает? :)
zelf
Скорее через уши.
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