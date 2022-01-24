Уральца, говорившего по мобильному, сбила электричка под Сестрорецком

Важный разговор жителя Свердловской области не прервали гудки приближающейся электрички в Курортном районе Петербурга.
43-летнего мужчину сбил электропоезд под Сестрорецком, сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции 24 января. Инцидент произошел около полудня в субботу на 31 км 3 пикета переезда Тарховка. Машинист электропоезда Санкт-Петербург — Белоостров через Сестрорецк увидел на путях мужчину. Он начал экстренно тормозить и гудеть, но пешеход не обращал на него внимания. Наезда избежать не удалось.
Сотрудники транспортной полиции, которые прибыли на место, установили, что погибший — 43-летний уроженец Свердловской области. Он переходил пути вне пешеходного перехода, разговаривая по телефону.
«Сотрудниками транспортной полиции и следователями ЗМСУТ СК России проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.