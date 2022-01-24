В троллейбус, остановившийся из-за затора на Большеохтинском мосту, въехал каршеринг

Утреннее ДТП 24 января сильно затруднило въезд на Большеохтинский мост со стороны Охты, из Красногвардейского района Петербурга.
Перед мостом каршеринговый автомобиль «решил пободаться с троллейбусом», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 7:22. Автомобиль, следуя со стороны Красногвардейской площади, при въезде на Большеохтинский мост правой передней частью ударил левый задний борт троллейбуса, остановившегося из-за скопления транспорта. В троллейбусе никто не пострадал. Троллейбусному движению ДТП не помешало.
В целом загруженность дорог Петербурга сегодня чуть ниже обычного. Утром максимум составил 6 баллов по шкале «Яндекса», хотя в декабре мы уже привыкли к «семёрке» по утрам. В 10:15 в городе уже «зелёные» 3 балла, что на 1 меньше нормы.