Энергетический приход. Сестрорецкий священник руками полиции ищет оружейный арсенал в закромах попадьи

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







Храм Рождества Пресвятой Богородицы на проспекте Красных Командиров в Сестрорецке построен 17 лет назад при содействии выходцев из энергетической отрасли Петербурга. Всё время существования возглавляет приход отец Вячеслав. Он также глава большого семейства. Супруга, матушка Анна, занималась детьми, в том числе приходскими, помогала свечницам. Семейный быт к новому, 2022 году бесповоротно разладился. Женщина просила хотя бы пустить её с детьми в квартиру, но оказалась в изоляторе.

Жена священника Анна Никитина среди детских документов нашла тетрадь, в которой больше десяти лет велась ежемесячная рукописная бухгалтерия. В ней встречаются слова «доход», «сбор», «снятие кружек» и «кружки (без монет)». Словосочетание про кружки прописано в уставе РПЦ и означает подсчет пожертвований. Только за январь 2020 года там указано число в 800 с лишним тысяч, а общая сумма за предыдущий год составила почти 7 млн. Тетрадь священник, рассказала «Фонтанке» Анна, назвал старой и предложил «куда-нибудь себе засунуть».



Анна утверждает, что она с детьми жила скромно и о подобных доходах храма не подозревала. Впрочем, к финансовой деятельности прихода матушка, по её словам, отношения не имела, на ней были праздничные спектакли, музыкальные занятия в воскресной школе и пятеро детей. В свободное от службы время, по словам Анны, супруг увлекался, например, парусным спортом и мотоциклами.

На момент, когда Анна нашла тетрадь, она не жила с мужем уже несколько месяцев. Примерно за полгода до переезда в воскресную школу, а это соседнее с церковным домом и самим храмом здание, попадья пыталась развестись, но в итоге заявление забрала. Новое подала в конце сентября, им она просит расторгнуть заключенный в 2004 году брак, разделить имущество и определить место жительства пяти несовершеннолетних детей.

21 ноября вместе со всеми детьми женщина вернулась из магазина и занесла продукты в дом. Начался очередной конфликт с мужем, который закончился дракой и вызовом полиции. Впоследствии оба снимали побои, демонстрируя врачам синяки, и писали заявления. По рассказу Анны участковый возбудил дело об административном правонарушении, поговорил с ней, сыном, священником и производство прекратил — сведений, что получение повреждений носит противоправный характер, полицейский не получил. По заявлению настоятеля, рассказал «Фонтанке» адвокат Анны Игорь Рябчиков, расследование продолжается.



Всё вместе — и найденная бухгалтерия, и синяки — вынудило попадью переехать еще дальше. Она сняла квартиру, устроилась на работу в детский сад и к храму на сегодняшний день никакого отношения больше не имеет. Обстоятельства жизни со священником она решила предать огласке, история про «зарплату в 500 тысяч» настоятеля разошлась по СМИ в декабре, после поста в телеграм-канале Mash на Мойке.

Через месяц Никитину позвали на беседу к следователю, которая в итоге была оформлена как допрос в качестве подозреваемой. Как рассказала Анна, по версии священника, показанная журналистам тетрадь лежала в сейфе. Там же хранились пистолеты, карабин, винтовки, в том числе снайперская, патроны и разрешения на хранение оружия. Арсенал на сумму 134 тысячи рублей настоятель не видел с 26 октября.

Анна же утверждает, что никогда не видела не только оружия, но и самого сейфа. Основываясь на словах священника, следствие возбудило дело о хищении боеприпасов. 11 января Анну из отдела в Сестрорецке увезли в изолятор на Захарьевскую и вроде как даже собирались выходить в суд с арестом, но спустя двое суток отпустили и больше пока ни о чем не спрашивали. Вскоре истекает двухмесячный срок предварительного расследования.



Никитина просила о помощи епархию, но, по её словам, там ей помочь не смогли. Не отреагировали и на обращение к Варсонофию от свечницы храма. Как она рассказала «Фонтанке», служила девушка в приходе год, закупала для лавки в епархии товары, потом получала возмещение. По её словам, частенько отец Вячеслав платить оказывался не готов. «Любимая фраза — "денег нет"», — вспоминает свечница. Порой сотрудницы обращались к попадье с просьбой повлиять на настоятеля и заплатить, сама женщина деньги из кассы не забирала, утверждает собеседница «Фонтанки». Как она напишет митрополиту, в итоге Никитин попросил сотрудницу лавки «выгнать матушку из свечной». После отказа участвовать в семейном конфликте её уволили, приход остался должен свечнице примерно 50 тысяч рублей.

Отец Вячеслав ответил на звонок «Фонтанки», но разговаривать с журналистом не стал. Альтернативную версию событий можно найти в группе прихода во «ВКонтакте», руководителем которой значится священник.

«Когда года два назад приходская касса была передана матушке, а свечницы уволены, не все отнеслись с пониманием. Возникло напряжение. Когда матушка переехала жить на второй этаж приходской школы, оставив отца настоятеля с пятью детьми, напряжение возросло. Некоторые из нас стали ходить в другие храмы. Найдем мужество признать: если настоятель вынужден тратить деньги на газ, электричество, канализацию, сигнализацию для нашего храма за счет благополучия собственной многодетной семьи, то ничьей вины, кроме нашей, в этом нет», — написано в группе от имени прихожан.



Приход существует как юрлицо 20 лет. На сайте храма рассказывается, что инициаторами строительства были районные бизнесмены и санаторий «Сестрорецкий курорт». В учредителях прихода десять человек, самый известный из которых — оперная певица Ирина Богачева.

Активней всего идеей строительства храма занимался Евгений Литовка. Он был муниципальным депутатом Сестрорецка, отвечал за электросети в городе еще с советских времен. Позже он руководил ЗАО «ХК Курортэнерго» и отошел от дел примерно в тот период, когда началось строительство храма. Среди учредителей прихода есть и другие бизнесмены, которые ранее были связаны со структурами холдинга.

Приход, судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, пользуется популярностью у горожан. Захаживали туда миряне от чиновников и от прокуроров. Некоторые из них ныне занимают высокопоставленные должности.

Никитин первый и единственный настоятель храма. Он родился в Перми, учился в петербургской семинарии, а потом и в духовной академии. Может похвастаться таким фактом в официальной биографии: получил степень магистра гуманитарных наук в Кембриджском университете. До начала декабря он был благочинным Курортного округа, в светском мире должность можно сравнить с главой районной администрации. «Вместо протоиерея Вячеслава Никитина назначен протоиерей Михаил Петропавловский пока в качестве исполняющего обязанности», — коротко сказано о смене благочинного на сайте петербургской митрополии.



Непростой человек стоит рядом с Никитиным на службах. Александр Столяров стал дьяконом храма в 2019 году. «Родился в Ленинграде, к вере пришел в 19 лет. По образованию юрист, долгое время работал по специальности. До рукоположения исполнял послушание чтеца», — сказано о нем в заметке на сайте митрополии, посвященной его рукоположению Варсонофием.

В прошлом Столяров член правления ТГК-1, заместитель директора «Ленэнерго», председатель совета директоров «Петербургской сбытовой компании». Столяров генеральный директор УК «Агротриумф», которая предоставляет «прочие финансовые услуги» и на 40 процентов принадлежит «АБР Менеджмент». Еще симпатичный штрих к биографии правой руки отца настоятеля: дьякон — исполнительный секретарь правления недавно созданной Ассоциации виноградарей и виноделов России. В должности он сменил Дмитрия Киселева. Того самого, из телевизора.

P. S. В качестве нюанса — храм по факту самострой. В 2003 году город заключил с приходом договор аренды земли, но только под изыскательские работы. Еще через несколько лет Смольный утвердил проект границ участка. Как выяснится в суде через 16 лет, на этом официальные отношения города и прихода закончились. Без разрешения на строительство были построены храм, дом священника, трапезная и воскресная школа. Комитет имущественных отношений в прошлом году подал иск с требованием признать все перечисленные постройки государственной собственностью, что суд и сделал. Обычно именно так выглядит принятая в Петербурге схема легализации церковного новостроя — по сценарию дальше город передает в дар церкви уже легализованную таким образом недвижимость. Но на сегодняшний день структуры РПЦ в КИО с заявкой о передаче храма в их собственность пока не обращались.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

