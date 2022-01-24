Каршеринговый BMW чуть не сбил полицейского. Погоня началась на Думской, а закончилась «коробочкой» на В.О.

Фото: Дорожный инспектор. Поделиться Поделиться







24 января около 00:40 на Думской улице инспекторы ОБ ДПС ГИБДД попытались остановить каршеринговый BMW, сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Водитель останавливаться не захотел. Началась погоня.

«Проехали по набережной реки Фонтанки, вдоль Михайловского замка, вдоль Марсова поля, на Дворцовую набережную, далее на Васильевский остров, по 16-й линии в сторону Малого пр., где навстречу выехали инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району. Автомобиль зажали в «коробочку». Злодей сдаваться не желал, оказал сопротивление при задержании, чуть не сбил инспектора», — рассказывает «Дорожный инспектор».



Нарушителю 22 года, он из Саратовской области. Водительских прав и документов на каршеринг у него нет: аккаунт чужой (по словам водителя, записан на его девушку). На видео в паблике парень лежит на земле уже в наручниках и стонет: «Помоги, пожалуйста, кто-нибудь».



«Дорожный инспектор»

На задержанного составлены административные материалы по статье 12.25 КоАП (неостановка); статье 12.7 КоАП РФ (права он не получал, за что уже несколько раз привлекался по этой статье); статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение). Ранее парень привлекался за кражу. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

БМВ увезли на спецстоянку. Водитель отправился сдавать анализы.



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«Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции, где на него составлен ряд административных протоколов. <...> Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

