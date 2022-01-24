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Кадры новогодней ночи в квартире на юге Петербурга, попавшие в соцсети, стали уголовным делом о сексуальном насилии над подростком

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Житель Красносельского района стал фигурантом уголовного дела после того, как его знакомый нашел в социальных сетях ролик порнографического содержания.

18-летний петербуржец пришел в полицию 22 января с мобильным телефоном, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 января. Он сообщил, что увидел в чатах Telegram и аккаунте Instagram ролик. На нем один его знакомый — 23-летний житель Красного Села в новогоднюю ночь совершает насильственные действия в отношении его 16-летнего знакомого.

В ходе отработки этого заявления подозреваемый был вчера задержан сотрудниками уголовного розыска на Ленинском проспекте.

После его допроса СК возбудил уголовное дело.

Подозреваемого поместили в ИВС.

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