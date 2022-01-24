Бывший муж порезал жену на глазах сына на юге Петербурга и пошел сдаваться в полицию

Ссора бывших супругов в салоне автомобиля чуть не сделала сиротой 11-летнего мальчика. Женщина в больнице, мужчина самостоятельно пришел в полицию.
Конфликт случился 22 января около трех дня на улице Фёдора Котанова, где после развода проживала 32-летняя женщина с 11-летним сыном, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 января.
По предварительной информации, мама посадила ребенка в «Ленд Ровер», принадлежащий 43-летнему бывшему супругу. После этого он уговорил её присоединиться, чтобы поговорить. Ссора вспыхнула внезапно, и тогда мужчина схватился за нож. Он нанес несколько ударов по лицу, рукам и шее бывшей супруги, после чего она в панике выбежала из машины.
В полицию о произошедшем сообщил её знакомый. Тем временем бывший муж решил сдаться силовикам и пришел в 51-й отдел полиции. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.
Пострадавшую с многочисленными ранениями госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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