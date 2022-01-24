Бывший муж порезал жену на глазах сына на юге Петербурга и пошел сдаваться в полицию

какое нафиг мелкое хулиганство?

извините, но таких полицейских надо снимать с должностей, т.к. на лицо явная попытка "покушения на убийство"

много водителей у себя в авто нож держат?

не уверен, т.к. запрещено холодное оружие таскать везде где попало, тем более без соответствующего документа (документа о том, что перевозимое не является холодным орудием)

и также те, у кого он есть, я уверен, не держат его рядом с собой, чтобы вот так нападать....

а за "покушение на убийство" уже УПК РФ светит...