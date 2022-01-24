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Бывший муж порезал жену на глазах сына на юге Петербурга и пошел сдаваться в полицию

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Ссора бывших супругов в салоне автомобиля чуть не сделала сиротой 11-летнего мальчика. Женщина в больнице, мужчина самостоятельно пришел в полицию.

Конфликт случился 22 января около трех дня на улице Фёдора Котанова, где после развода проживала 32-летняя женщина с 11-летним сыном, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 января.

По предварительной информации, мама посадила ребенка в «Ленд Ровер», принадлежащий 43-летнему бывшему супругу. После этого он уговорил её присоединиться, чтобы поговорить. Ссора вспыхнула внезапно, и тогда мужчина схватился за нож. Он нанес несколько ударов по лицу, рукам и шее бывшей супруги, после чего она в панике выбежала из машины.

В полицию о произошедшем сообщил её знакомый. Тем временем бывший муж решил сдаться силовикам и пришел в 51-й отдел полиции. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Пострадавшую с многочисленными ранениями госпитализировали в состоянии средней тяжести.

СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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Комментарии (14)

iigaza
Конфликт, скорее всего, из-за ребенка.
Например, мальчик обратился к отцу по имени нового хахаля, типа - папа Боря.
Настоящий мужчина разве выдержит спокойно такое оскорбление.
По-любому, маманя недалекого ума дама.
rybalka
Уж сколько раз твердили... но возмущенные комментаторы о своём
"Хулиганство" дает возможность сразу "закрыть"
СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (в конце статьи)
orlovandrei1986
какое нафиг мелкое хулиганство?
извините, но таких полицейских надо снимать с должностей, т.к. на лицо явная попытка "покушения на убийство"
много водителей у себя в авто нож держат?
не уверен, т.к. запрещено холодное оружие таскать везде где попало, тем более без соответствующего документа (документа о том, что перевозимое не является холодным орудием)
и также те, у кого он есть, я уверен, не держат его рядом с собой, чтобы вот так нападать....
а за "покушение на убийство" уже УПК РФ светит...
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