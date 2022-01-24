Умер кутюрье Тьерри Мюглер, работавший с Цирком дю Солей и Бейонсе

Модельер, фотограф, дизайнер, создатель модного дома своего имени Манфред Тьерри Мюглер скончался на 74-м году жизни.
В его официальных соцсетях сообщается, что он ушёл из жизни в воскресенье, 23 января.
Агент Тьерри Мюглера рассказал AFP, что смерть наступила по естественным причинам. Известно, что кутюрье болел СПИДом.
Манфред Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. В 1969 году он переехал в Париж, где начал работать модным стилистом. В 1973 году создал свою первую коллекцию женской одежды под названием Cafe de Paris. В начале 1990-х стал приглашённым членом Синдиката высокой моды. В конце 90-х он оставил мир высокой моды и переехал в Нью-Йорк, где начал работать как художник по костюмам для театра и кино, фотограф и дизайнер парфюмерных флаконов. Мюглер создавал костюмы для выступлений Цирка дю Солей, в 2009 году стал персональным стилистом Бейонсе.