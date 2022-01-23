Баскетбольный «Зенит» разгромил «Автодор» в Единой Лиге ВТБ

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Автодора». Встреча проходила 23 января в Саратове. Петербургский клуб выиграл со счётом 93:75 (28:26, 23:13, 16:18, 26:18).
«Все ребята сыграли на 100 процентов. Мы помнили, что в первой игре дома уступили Саратову. Мы должны были сыграть совершенно по-другому сегодня. Как говорит главный тренер, мы должны быть той командой, которая не проигрывает дважды одному и тому же сопернику. Тем более, это был матч за то, чтобы остаться в верхней части турнирной таблицы. Сегодня мы отдали 27 результативных передач. Это говорит о том, что мы хорошо двигали мяч, что никто не жадничал», - заявил форвард «Зенита» Сергей Карасев.
В составе победителей больше всего очков на счету защитника Билли Бэрона (18). У «Автодора» чаще других отличался Кенни Чери (17).