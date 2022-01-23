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Трое погибли при столкновении электрички с машиной в Рязанской области

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Три человека погибли в результате смертельного ДТП с участием электропоезда и легковой машины в Рязанской области. Авария произошла на железнодорожном переезде на перегоне Милославское —Гротовский днем в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

«В 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285-м км перегона Милославское — Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля «Шевроле Нива» проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6853 Узуново — Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Смертельно травмированы два пассажира автомобиля и водитель», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура после смертельной аварии в Рязанской области начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.

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Комментарии (2)

Hutu
"Авось, пронесёт!" - подумал водитель легковушки......
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