Трое погибли при столкновении электрички с машиной в Рязанской области

Три человека погибли в результате смертельного ДТП с участием электропоезда и легковой машины в Рязанской области. Авария произошла на железнодорожном переезде на перегоне Милославское —Гротовский днем в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.



«В 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285-м км перегона Милославское — Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля «Шевроле Нива» проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6853 Узуново — Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Смертельно травмированы два пассажира автомобиля и водитель», — уточняется в сообщении пресс-службы.

