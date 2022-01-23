Мы худеем. Пара броненосцев вступила в клуб коррекции веса

В полку худеющих после праздников прибыло: на диету сели две самки шестипоясного броненосца из британского зоопарка Drusillas Park. Об этом 23 января сообщает BBC.

Сёстрам Пэтси и Эдди, названным в честь персонажей ситкома «Абсолютно сказочно», не пошли на пользу рождественские праздники. Броненосцы сибаритствовали, много спали и мало двигались, что характерно для этого вида в холодные месяцы. Тем не менее плюс килограмм к весу смотрители зоопарка сочли лишним.



«Наши броненосцы, Пэтси и Эдди, немного располнели за рождественские каникулы, и поэтому хранители посадили их на диету», — объявили в Drusillas Park на этой неделе. На видео одна из сестёр продолжает есть даже на весах.

