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Мы худеем. Пара броненосцев вступила в клуб коррекции веса

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В полку худеющих после праздников прибыло: на диету сели две самки шестипоясного броненосца из британского зоопарка Drusillas Park. Об этом 23 января сообщает BBC.

Сёстрам Пэтси и Эдди, названным в честь персонажей ситкома «Абсолютно сказочно», не пошли на пользу рождественские праздники. Броненосцы сибаритствовали, много спали и мало двигались, что характерно для этого вида в холодные месяцы. Тем не менее плюс килограмм к весу смотрители зоопарка сочли лишним.

«Наши броненосцы, Пэтси и Эдди, немного располнели за рождественские каникулы, и поэтому хранители посадили их на диету», — объявили в Drusillas Park на этой неделе. На видео одна из сестёр продолжает есть даже на весах.

Теперь пухлый дуэт ждёт программа тренировок и сокращение рациона, в который входят сверчки и мучные черви.

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Комментарии (5)

267092328
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
Армадильос..... Видел их, когда был в командировке в Техасе.....
266410437
Вот они какие англосаксы. Настоящие броненосцы.
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