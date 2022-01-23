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Движение по петербургской дамбе ограничат из-за плановых работ

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Из-за проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений на дамбе в ближайшие дни временно ограничат движение по полосам. Пресс-служба КЗС в воскресенье, 23 января, опубликовала график ограничений.

с 24.01.2022 по 25.01.2022 — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо);

с 26.01.2022 по 27.01.2022 — транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо).

При этом для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут, уточнили в КЗС.

Водителей призвали следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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