Кредит доверия. Пенсионерка из Петергофа 8 раз переводила деньги мошенникам

В полицию Петродворцового района обратилась 61-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности аферистов, существенно ухудшивших её финансовое положение. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 января.



В конце ноября прошлого года женщина увидела в интернете рекламу, обещавшую с нуля обучить инвестированию. Перспективы показались заманчивыми, название фирмы сулило «сбычу мечт», пенсионерка согласилась, что деньги должны работать, и оставила свои контактные данные.



Обратный звонок не заставил себя ждать. В тот же день женщина заплатила 8 тысяч рублей за услуги брокера, на следующий пополнила якобы открытый для неё счёт на 201,5 тысячи. Через неделю брокеру потребовалось ещё 200 тысяч. В декабре начинающего инвестора обрадовали, что настало время покупать ценные бумаги, и в течение месяца она еще пять раз переводила суммы от 200 до 740 тысяч рублей.

