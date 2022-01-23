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Кредит доверия. Пенсионерка из Петергофа 8 раз переводила деньги мошенникам

Более чем два миллиона рублей заплатила пенсионерка из Петродворцового района Петербурга за доверие интернет-рекламе. Путь инвестора сделал из неё жертву мошенничества.

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В полицию Петродворцового района обратилась 61-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности аферистов, существенно ухудшивших её финансовое положение. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 января.

В конце ноября прошлого года женщина увидела в интернете рекламу, обещавшую с нуля обучить инвестированию. Перспективы показались заманчивыми, название фирмы сулило «сбычу мечт», пенсионерка согласилась, что деньги должны работать, и оставила свои контактные данные.

Обратный звонок не заставил себя ждать. В тот же день женщина заплатила 8 тысяч рублей за услуги брокера, на следующий пополнила якобы открытый для неё счёт на 201,5 тысячи. Через неделю брокеру потребовалось ещё 200 тысяч. В декабре начинающего инвестора обрадовали, что настало время покупать ценные бумаги, и в течение месяца она еще пять раз переводила суммы от 200 до 740 тысяч рублей.

В общей сложности женщина потратила чуть более 2,2 миллиона рублей. За неделю до нового года специалисты по инвестиционной грамотности взяли паузу, после праздников на связь так и не вышли.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии (6)

iigaza
Не все так плохо.
Дама поумнела, а это неплохая инвестиция.
BVL
Не 75+.. Деменцией страдает вряд ли. С учётом вполне "адекватного" возраста - очередное подтверждение народной мудрости: "Жадность порождает бедность"
«Родники Сибири»
Лучше бы пенсионерам эти деньги отдала или на лечение неизлечимым
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