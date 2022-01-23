Неправильно припаркованная машина на 40 минут заблокировала скорую с больным ребенком в Татарстане

Следственный комитет по Республике Татарстан проводит проверку после сообщения о воспрепятствовании работе сотрудников скорой помощи. Об инциденте со ссылкой на региональное управление СКР в воскресенье, 23 января, информирует «Интерфакс».



В сообщении уточняется, что происшествие случилось в городе Набережные Челны. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что водитель неправильно припаркованного легкового автомобиля заблокировал проезд машине скорой, в которой на тот момент находился ребенок. При этом мужчина в легковушке отказывался освободить проезд, в результате чего на место выехал другой спецавтомобиль.

