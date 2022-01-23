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Неправильно припаркованная машина на 40 минут заблокировала скорую с больным ребенком в Татарстане

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Следственный комитет по Республике Татарстан проводит проверку после сообщения о воспрепятствовании работе сотрудников скорой помощи. Об инциденте со ссылкой на региональное управление СКР в воскресенье, 23 января, информирует «Интерфакс».

В сообщении уточняется, что происшествие случилось в городе Набережные Челны. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что водитель неправильно припаркованного легкового автомобиля заблокировал проезд машине скорой, в которой на тот момент находился ребенок. При этом мужчина в легковушке отказывался освободить проезд, в результате чего на место выехал другой спецавтомобиль.

По данным СКР, работа медиков в итоге была задержана на 40 минут. В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (8)

Василий Алибабаевиччч
А при чем тут Питер?
Редиcка
Вот поэтому и нужно ежедневно и без всяких скорых эвакуировать неправильно припаркованные машины из дворов и с улиц. Тогда в срочном случае у скорых и пожарных не будеть такой проблемы.
AlBerkut
Разрешить спец.машинам таранить, ну и оборудовать силовыми бамперами.
Всё, проблема решена.
Можно зряплату госдуры с правительством мне перечислить? В отличии от них всех, как по отдельности, так и вместе взятых, я знаю, что делать надо😎
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