У Духовной академии в Петербурге полиция нашла пистолет и уголовное дело

Следствие Центрального района накануне возбудило уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 23 января. По данным «Фонтанки», в его основе — пистолет с четырьмя патронами, который сотрудники патрульно-постовой службы достали из «Лады» 55-летнего жителя Бокситогорска, припаркованной у Духовной академии на набережной Обводного канала ранним утром 21-го числа.



Автомобилист заявил, что машина его, оружие — нет. Полицейским он объяснил, что подобрал пистолет на проспекте Стачек, 111, и законопослушно хотел сдать находку правоохранителям. Желание крепло с апреля 2020 года.

