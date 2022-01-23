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У Духовной академии в Петербурге полиция нашла пистолет и уголовное дело

Найденный в Кировском районе Петербурга пистолет подвёл жителя Ленинградской области под уголовное дело. Мужчина заверил, что собирался сдать оружие в полицию, но почти два года откладывал визит на завтра.

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Следствие Центрального района накануне возбудило уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 23 января. По данным «Фонтанки», в его основе — пистолет с четырьмя патронами, который сотрудники патрульно-постовой службы достали из «Лады» 55-летнего жителя Бокситогорска, припаркованной у Духовной академии на набережной Обводного канала ранним утром 21-го числа.

Автомобилист заявил, что машина его, оружие — нет. Полицейским он объяснил, что подобрал пистолет на проспекте Стачек, 111, и законопослушно хотел сдать находку правоохранителям. Желание крепло с апреля 2020 года.

Экспертиза показала, что бокситогорец возил с собой охолощённый и списанный пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Мужчину ограничили подпиской о невыезде.

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Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Бородатые нечесаные мужики в женских платьях.Любят злато и детей.
Grend
Заголовок крайне дурацкий, причем тут Духовная Академия? Не проще ли было: на наб Обводного канала… Исходя из этого, ректор будет давать объяснения?
265984735
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
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