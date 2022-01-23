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Заключенный погиб во время драки в калужской колонии

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В Калужской области во время драки в исправительной колонии погиб один из заключенных. Об этом 23 января сообщили в региональном управлении ФСИН России.

По данным ведомства, в медицинской части ИК-3 в городе Товарков между осужденными произошел конфликт, во время которого один из его участников пострадал. Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой констатировали смерть осужденного.

В пресс-службе УФСИН уточнили, что по предварительным данным, причиной драки между заключенными стала их личная неприязнь.

В настоящее время ведомство проверяет все обстоятельства произошедшего. Собственную проверку также организовала прокуратура Калужской области.

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Комментарии (7)

Kezevo
Была оказана помощ парацетамолом.
265843015
"мужики все к десятому")
261844081
А про Антона Холоднюка по информации Гулагу нет не выдержавшего пытки, которым подвергались все заключенные не пишите?
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