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Петербуржец погиб на дороге у Свердлова. Его сбила сначала сотрудница Эрмитажа, а потом пенсионер из Ленобласти

Пенсионер из Петербурга дважды попал под колёса автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель микроавтобуса предпочёл не дожидаться полицию.

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В половине второго часа дня накануне сотрудники полиции обнаружили Volkswagen Transporter, который искали после смертельной аварии у посёлка имени Свердлова. Автомобиль был припаркован рядом с участком в садоводстве «Большие пороги». Там же задержали 73-летнего местного жителя, сообщили 23 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль и водителя искали после ДТП на пятом километре дороги «Завод имени Свердлова — деревня Маслово». По предварительным данным, за полчаса до полуночи 22 января Nissan Tiida сбил 70-летнего жителя Петербурга, который шёл по обочине в попутном направлении. Пешехода отбросило на встречную полосу под колёса Volkswagen Transporter. Микроавтобус уехал с места аварии.

По информации «Фонтанки», 73-летний водитель Volkswagen Transporter в июле прошлого года привлекался к ответственности по статье 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Автомобилем Nissan управляла 35-летняя сотрудница Эрмитажа. Она же вызвала скорую. Машина принадлежит матери женщины.

Пешеход скончался на месте ДТП.

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Комментарии (18)

BVL
А какая связь места работы и рода занятий водителей с ДТП?
Тогда уж давайте называть их религиозную принадлежность, политические убеждения, указывать законченное учебное заведение, семейное положение и тп и тд.
Буковок ещё больше получится. Особенно, если платят за количество знаков.
А если серьёзно - мутняк какой-то. Если это был не полицейский разворот, как написано в одном из комментариев, то получается, что дама двигалась не по проезжей части, а по обочине ещё правее пешехода.?! А может пешеход, как "пр нято" топар по разделительной, чтобы с курса не сбиться? Неоднократно наблюдал такое на мелких дорогах в ночное время, правда ближе к утру.
kоt-obormot
Вот в НАТе за отсутствие на одежде светоотражающих элементов - штрафуют нещадно.
Dazdraperma
Человек шел по обочине. Его сбила машина, двигавшаяся по дорожному полотну в попутном направлении. И человека откинуло не в кювет, а на встречку. Кто-нибудь может объяснить: КАК? Он же шел не посередине полосы ...
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