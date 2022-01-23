Петербуржец погиб на дороге у Свердлова. Его сбила сначала сотрудница Эрмитажа, а потом пенсионер из Ленобласти

В половине второго часа дня накануне сотрудники полиции обнаружили Volkswagen Transporter, который искали после смертельной аварии у посёлка имени Свердлова. Автомобиль был припаркован рядом с участком в садоводстве «Большие пороги». Там же задержали 73-летнего местного жителя, сообщили 23 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль и водителя искали после ДТП на пятом километре дороги «Завод имени Свердлова — деревня Маслово». По предварительным данным, за полчаса до полуночи 22 января Nissan Tiida сбил 70-летнего жителя Петербурга, который шёл по обочине в попутном направлении. Пешехода отбросило на встречную полосу под колёса Volkswagen Transporter. Микроавтобус уехал с места аварии.