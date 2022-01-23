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Умер актер Джабраилов, сыгравший в фильме «Вертикаль»

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В Москве на 90-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — говорится в сообщении театра в соцсетях.

О дате и времени похорон Расми Джабраилова пока не сообщается.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961 — режиссерский факультет, курс А.А. Гончарова (ГИТИС). Практически параллельно с обучением артист служил в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте. Два года работал на Таджикфильме вторым режиссером. Затем был режиссером Дагестанского русского театра имени М. Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени О. Батырая в Избербаше. В 1963 году стал режиссером Тульского областного театра имени М. Горького. С 1964 года служил в Театре на Таганке. 1993 года — артист «Содружества актеров Таганки». В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине «Одержимые». Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина «Вертикаль». Далее регулярно продолжал появляться на экране, играя в основном небольшие роли.

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