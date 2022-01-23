Умер актер Джабраилов, сыгравший в фильме «Вертикаль»

В Москве на 90-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — говорится в сообщении театра в соцсетях.



О дате и времени похорон Расми Джабраилова пока не сообщается.