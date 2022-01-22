МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германии в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — говорится в заявлении на сайте МИД.
Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».
«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», — добавили в МИД.