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МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германии в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».

«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», — добавили в МИД.

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Комментарии (3)

VF812
Это уже агония. Хамить не последнему члену НАТО и мечтать о вступлении в него. Если господь хочет наказать, он отнимает разум.
LiChaBaTa
Если бы все поступили как ФРГ, на Украине сразу бы наступил мир.
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