МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщает 22 января РИА Новости со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германии в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».

«Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе», — добавили в МИД.