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«Дымом почти не пахнет, люди проходят бесплатно». Станция «Старая Деревня» снова открыта после пожара

В Приморском районе на вход и выход открылась станция метро «Старая Деревня». Об этом 22 января сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

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«В 18:10 станция «Старая Деревня» открыта», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирам приходилось добираться до соседних станций и линий на наземном общественном транспорте. Причиной тому стал пожар на втором этаже дома № 4 по Торфяной дороге. Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, офисное помещение площадью 25 квадратных метров выгорело почти полностью. От огня пострадали ⅘ комнаты.

Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, людей уже пускают на станцию, но кассы не работают. Пассажиры проходят через турникеты без проездных и жетонов.

Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

267011328
опять трёте комменты как любите беглова а не народ трусы
тов
Бесплатно?

Надо сейчас сходить на метро бесплатно покататься.
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