«Дымом почти не пахнет, люди проходят бесплатно». Станция «Старая Деревня» снова открыта после пожара

«В 18:10 станция «Старая Деревня» открыта», — говорится в сообщении.
Ранее пассажирам приходилось добираться до соседних станций и линий на наземном общественном транспорте. Причиной тому стал пожар на втором этаже дома № 4 по Торфяной дороге. Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, офисное помещение площадью 25 квадратных метров выгорело почти полностью. От огня пострадали ⅘ комнаты.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, людей уже пускают на станцию, но кассы не работают. Пассажиры проходят через турникеты без проездных и жетонов.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»