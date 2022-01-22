Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ про Крым

«Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы», — говорится в комментарии Николенко агентству РБК-Украина.

МИД Украины требует публичного разъяснения высказываний командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, передает 22 января ТАСС .

В МИД Украины также выразили удивление словами Шенбаха о «необходимости восстановления диалога с Россией». «Даже попытка понять [президента РФ Владимира] Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены», — заявили в украинском МИД.

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, выступая ранее перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA), заявил, что «Крымский полуостров ушел и никогда не вернется [в состав Украины]». «Это факт», — подчеркнул вице-адмирал.