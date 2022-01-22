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В Петербурге на Московском шоссе в маршрутку врезался грузовик, есть пострадавшие

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Автобус маршрута К-201 попал в аварию по дороге из Петербурга в Колпино. На Московском шоссе его подбил грузовик. Подробности 22 января рассказали в пресс-службе «Питеравто».

«Наш автобус следовал по Московскому шоссе, из Петербурга в Колпино. С прилегающей территории, АЗС, не убедившись в безопасности и не предоставив преимущества в движении, выехал автомобиль DAF. В результате произошло столкновение. Пострадали две пассажирки автобуса, на вид 28 и 55 лет, также телесные повреждения получил наш водитель», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

По словам очевидцев, медицинская помощь потребовалась также водителю грузовика.

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Комментарии (1)

261844081
Типичное ДТП, кстати.
Будьте аккуратны в местах поворота на заправку. Лучше ддд, но задуматься стоит и д
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