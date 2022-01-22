Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге превысил 50 процентов за месяц

По данным городского правительства, 5800 человек находятся в больницах и 42 тысячи получают медпомощь на дому.



За последний месяц количество госпитализированных остается неизменным, а амбулаторные пациенты стремительно увеличиваются. 22 декабря в Петербурге 6000 человек лежали в больницах, а дома лечились 25 тысяч. В целом за месяц рост заболеваемости составил 52%.

Количество находящихся на ИВЛ пациентов не снижается, следует из официальной справки оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Петербург поставил суточный рекорд заболеваемости — почти 8500 человек. Таких цифр не было за всю пандемию.