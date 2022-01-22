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Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге превысил 50 процентов за месяц

Почти пятьдесят тысяч человек заражены коронавирусом в Петербурге к 22 января. Месяц назад их количество едва превышало 30 тысяч.

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По данным городского правительства, 5800 человек находятся в больницах и 42 тысячи получают медпомощь на дому.

За последний месяц количество госпитализированных остается неизменным, а амбулаторные пациенты стремительно увеличиваются. 22 декабря в Петербурге 6000 человек лежали в больницах, а дома лечились 25 тысяч. В целом за месяц рост заболеваемости составил 52%.

Количество находящихся на ИВЛ пациентов не снижается, следует из официальной справки оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Петербург поставил суточный рекорд заболеваемости — почти 8500 человек. Таких цифр не было за всю пандемию.

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Комментарии (8)

iigaza
Скорее всего районным поликлиникам установили жесткую квоту на госпитализацию независимот от числа заболевших - отсюда и чудеса в статистике.
Leo.S
А как же эффективность жижи? А как же коллективный иммунитет? Это видимо другое?
А2020
Башкетова наверно на больничном, вместе с Лисовцом.
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