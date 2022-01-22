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В Казани пенсионерка погибла, выходя из троллейбуса

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Пожилая женщина погибла, выходя из общественного транспорта в Казани. Водитель троллейбуса не заметил пассажирку и не вовремя закрыл двери. Подробности сообщает МВД республики 22 января.

Инцидент произошел около 10:00 на остановке возле дома № 4 по улице Кулагина. «Пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70 лет, скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Личность водителя установили. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
21-й век, есть уже даже система парктроника для авто... а на пресловутые автобусы и троллейбусы не могут повесить какие-то там датчики движения...

зато чиновники будут пафосно говорить на ПМЭФ: инновации, модернизация, диверсификация, блокчейн....

а нанороботов от РосНано так никто и не увидел =)

жалко бабушку...
iigaza
Водила сбежал, но был вычислен и возвращен на место происшествия.
тов
Царствие небесное всем невинно убиенным.
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