В Казани пенсионерка погибла, выходя из троллейбуса

Пожилая женщина погибла, выходя из общественного транспорта в Казани. Водитель троллейбуса не заметил пассажирку и не вовремя закрыл двери. Подробности сообщает МВД республики 22 января.
Инцидент произошел около 10:00 на остановке возле дома № 4 по улице Кулагина. «Пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70 лет, скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Личность водителя установили. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.