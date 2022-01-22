Плодитесь и размножайтесь. В квартире тольяттинской заводчицы нашли более сотни истощенных собак

В квартире бывшей заводчицы из Тольятти зоозащитники нашли более 120 истощенных собак. У волонтеров есть основания полагать, что многие из животных ни разу за всю свою жизнь не были на улице. О настоящем кошмаре любого любителя животных рассказали 22 января в паблике « Животные Тольятти ».

Несколько лет назад женщина пыталась разводить болонок, длинношерстных такс и малых пуделей. Щенков она продавала. Соседи рассказали, что тогда у заводчицы было восемь собак и кошка. Но потом жительница квартиры на Ленинградской улице перестала контролировать размножение своих питомцев. В итоге на свет появились десятки щенков, которых владелица никому не отдавала.

«Собаки зашуганные, есть дикуши. Голодные, истощенные. Питаются своими экскрементами. Несколько трупов щенков с выеденными животами лежат у неё на балконе», — сообщили волонтеры, которые смогли попасть в квартиру.

Зоозащитникам удалось забрать 17 собак, им ищут новых хозяев. Волонтеры надеются, что им удастся вызволить и других псов, находящихся на пожизненном заключении.