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Стрельбу на Хасанском рынке квалифицировали как покушение на убийство, задержан 77-летний пенсионер

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Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено после стрельбы на рынке в Красногвардейском районе Петербурга. Пострадавший получил ранения в грудь и плечо. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 января.

Утром 77-летний пенсионер приехал на станцию технического обслуживания автосервиса, расположенного в доме № 15 по Хасанской. Там он оставил свой автомобиль для ремонта. Но что-то послужило причиной его конфликта с владельцем точки — 59-летним предпринимателем. В итоге пожилой мужчина выстрелил в своего обидчика. Того госпитализировали с проникающими ранениями в Мариинскую больницу.

Подозреваемый процессуально задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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Комментарии (7)

Константин. Р
Интересно, повысит ли уровень сервиса этот инцидент в данном, конкретном месте?
Bilbo Baggins
Да уж. В 77 в камеру заехать
266410437
Ездят по всяким фуфлосервисам в гаражах, в надежде сьэкономить копейку, а по факту там везде разводят больше чем у ОД.
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