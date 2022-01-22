Стрельбу на Хасанском рынке квалифицировали как покушение на убийство, задержан 77-летний пенсионер

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено после стрельбы на рынке в Красногвардейском районе Петербурга. Пострадавший получил ранения в грудь и плечо. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 января.



Утром 77-летний пенсионер приехал на станцию технического обслуживания автосервиса, расположенного в доме № 15 по Хасанской. Там он оставил свой автомобиль для ремонта. Но что-то послужило причиной его конфликта с владельцем точки — 59-летним предпринимателем. В итоге пожилой мужчина выстрелил в своего обидчика. Того госпитализировали с проникающими ранениями в Мариинскую больницу.