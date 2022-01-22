В центре Петербурга задержали автоматчика в черном

Петербуржец с макетом автомата пришел в магазин. Перепуганные продавцы вызвали охрану.
О поимке автоматчика в черном сообщает 22 января пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
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«Мужчина пришел в продуктовый магазин во втором часу ночи. После нажатия кнопки тревожной сигнализации выехал наряд вневедомственной охраны», — уточняет пресс-служба.
Автоматчика задержали на улице Восстания у 41-го дома. Он не сопротивлялся. В руках мужчина держал массогабаритный макет автомата.
Полиция проводит проверку. Автомат отправят на экспертизу.