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В центре Петербурга задержали автоматчика в черном

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Петербуржец с макетом автомата пришел в магазин. Перепуганные продавцы вызвали охрану.

О поимке автоматчика в черном сообщает 22 января пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«Мужчина пришел в продуктовый магазин во втором часу ночи. После нажатия кнопки тревожной сигнализации выехал наряд вневедомственной охраны», — уточняет пресс-служба.

Автоматчика задержали на улице Восстания у 41-го дома. Он не сопротивлялся. В руках мужчина держал массогабаритный макет автомата.

Полиция проводит проверку. Автомат отправят на экспертизу.

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Комментарии (2)

AGP
Если уже определили, что массагабаритный макет, зачем экспертиза?
А мужик дебил, тут и без экспертизы понятно.
Mil Muertes
British agent
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