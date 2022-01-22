«Это «ж-ж-ж» — неспроста!» 15 неожиданных фактов о медвежонке, который ходит в гости по утрам

В последней главе книги «Винни-Пух и все-все-все» (в переводе Бориса Заходера она называется «Глава восемнадцатая, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха в зачарованном месте»), где говорится о том, что Кристофер Робин взрослеет и скоро навсегда уйдет из Чудесного леса, между мальчиком и его любимой игрушкой происходит прощальный диалог:



« — Пух, обещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда! Даже когда мне будет сто лет.



Пух немного подумал:



— А сколько тогда мне будет?



— Девяносто девять.



Винни-Пух кивнул.



— Обещаю, — сказал он».

