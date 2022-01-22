«Это «ж-ж-ж» — неспроста!» 15 неожиданных фактов о медвежонке, который ходит в гости по утрам

Милн никогда не хотел быть детским писателем
Успех его детских книг превзошел все предыдущие литературные достижения, и, к неудовольствию Милна, его стали считать детским писателем.
Кристофер Робин — по имени от мамы и папы
У Кристофера Робина было несчастливое детство
Отец, по воспоминаниям Кристофера Робина, «был лишен дара воспитывать детей», а мать ушла от них с отцом, когда мальчику было 9 лет.
Настоящего Винни-Пуха и Пятачка можно увидеть своими глазами
Оригинальный плюшевый медведь Винни-Пух, который стал прообразом сказочного персонажа, сейчас выставлен в Нью-Йоркской библиотеке вместе с Тигрой, Кенгой, Иа-Иа и Пятачком. Все игрушки были куплены Кристоферу Робину в 1920-х годах (Винни-Пух появился у ребенка первым). Ру потерялся, а Сова и Кролик были придуманы писателем.
По фотографиям оригинальных игрушек видно, что медведь совсем не похож на советского Винни-Пуха, но имеет сходство с диснеевским персонажем.
Британцы считают, что игрушки являются национальным достоянием и должны вернуться из США на родину.
Иллюстрации к первой книге были срисованы с реальных героев
Свой первый рисованный образ Винни-Пух приобрел, когда первая глава сказки про медвежонка вышла 24 декабря 1925 года в лондонской газете «London Evening News». Персонажей нарисовал Эрнест Шепард, карикатурист и коллега Милна по журналу «Punch». Он отнесся к своей работе очень внимательно, побывал дома у Милнов и срисовал персонажа Кристофера Робина с реального мальчика. Он появляется в иллюстрациях, одетый в свободную блузу поверх коротких штанишек, — этот образ позже вошел в английскую детскую моду.
Кристофер Робин появляется в иллюстрациях, одетый в свободную блузу поверх коротких штанишек, — этот образ позже вошел в английскую детскую моду.
Шепард иллюстрировал все книги Милна про Винни-Пуха.
Студия Диснея давно не следует сюжетам книг Александра Милна
В 1961 году студия Уолта Диснея выкупила права на образы у художника Эрнеста Шепарда и выпустила несколько мультфильмов про Винни-Пуха. Второй из них в 1968 году получил «Оскар» как лучший анимационный короткометражный фильм.
Начиная с 1970-х годов студия Диснея выпускает мультфильмы на свои сюжеты, уже не связанные с книгами Милна.
Но образы, на которые опираются американские аниматоры, все так же восходят к каноническим иллюстрациям Шепарда, хоть и в упрощенном варианте.
Шумелки и Пыхтелки придумал не Милн, а Борис Заходер
Нашего Винни-Пуха придумал бывший учитель рисования
Кстати, именно Зуйков нарисовал персонажей мультфильма «Фильм, фильм, фильм» и в растрепанном режиссере изобразил Хитрука.
У Винни-Пуха примято ухо
Образ Винни-Пуха у Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова рождался долго. «Это был не медвежонок, а взбесившийся одуванчик, существо неопределенной формы: шерстяное, колючее, будто сделанное из старой швабры, потерявшей форму. Уши — как будто их кто-то жевал, но не успел отъесть одно из них. Нос — где-то на щеке, разные глаза, да и все у него было врастопырку. Но что-то в этом было!» — рассказывал Эдуард Назаров о первых опытах художников. А вот «Пятачок получился практически сразу. Стоило лишь к розовому, как сарделька, телу пририсовать тонкую шейку. Пятачок стал уязвимым, хрупким», — рассказывал Зуйков «Новой газете».
У Винни-Пуха есть особая примета — примятое ухо, про которое Хитрук говорил: «Отоспал».
Кроме того, по ошибке аниматоров, Винни-Пух ходит неуклюже — верхняя лапа поднимается вместе с нижней. «И мы решили это оставить, получилось очень трогательно и выразительно», — рассказывал режиссер «Правмиру».
Движения Винни-Пуха рисовали с Евгения Леонова
На окончательное формирование образа Винни-Пуха повлиял актер Евгений Леонов, которого пригласили озвучить персонажа.
Пятачок говорит с интонациями советской поэтессы
Создатель американского Винни-Пуха признал: наш — лучше
Федор Хитрук не жаловал современные американские мультфильмы, кроме диснеевского «Бэмби», который пересматривал много раз. Своего «Винни-Пуха» он создавал в 1969 году, не зная о существовании американского — от режиссера Вольфганга Райтермана.
В 1980-х Хитрук и Райтерман встретились на студии «Дисней». Американец признался, что русский «Винни-Пух» ему нравится больше, чем его собственный.
«Винни-Пуха» создали пиратским способом
Почти все мультфильмы Хитрука собрали множество международных наград, были гостями зарубежных фестивалей. Но только не «Винни-Пух». Историк анимации Сергей Капков рассказывал, что права на образ принадлежали студии Диснея, а руководство «Союзмультфильма» и советское правительство вовремя не решило этот вопрос.
Так что показ «пиратского» «Винни-Пуха» за рубежом и участие в международных кинофестивалях были невозможны.
Игра в Пустяки обрела последователей
У медвежонка есть день рождения
В последней главе книги «Винни-Пух и все-все-все» (в переводе Бориса Заходера она называется «Глава восемнадцатая, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха в зачарованном месте»), где говорится о том, что Кристофер Робин взрослеет и скоро навсегда уйдет из Чудесного леса, между мальчиком и его любимой игрушкой происходит прощальный диалог:
« — Пух, обещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда! Даже когда мне будет сто лет.
Пух немного подумал:
— А сколько тогда мне будет?
— Девяносто девять.
Винни-Пух кивнул.
— Обещаю, — сказал он».