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«Спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы». Краснодарский журналист заявил, что его избили полицейские

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Краснодарский журналист издания CBS Media Владислав Крамской заявил, что местные полицейские душили его и избивали, выбили зуб и угрожали. Причиной якобы послужила его просьба показать служебные удостоверения, рассказал журналист 21 января изданию «Юга.ру».

По словам Владислава, накануне он ждал на остановке автобус, к нему подошли полицейские и попросили показать документы. Мужчина попросил собеседников о том же, но получил отказ, набрал 102, и тут якобы на него набросился со спины один из полицейских и начал душить.

«Он душил меня рукой, я начал терять сознание… Подошел другой полицейский и стал избивать руками... Они спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы. Уже в машине я представился журналистом, мне сказали, что они не любят журналистов. Потом отвезли в отдел полиции, где я провел в ночь. Утром меня доставили в суд. Они угрожали мне и моей семье, если я расскажу о произошедшем, на меня направляли оружие. У меня разбита губа, тяжело глотать, болит голова и опухает щека, нет половины зуба. Врач сказал, что травмы криминальные, будут делать КТ головного мозга», — рассказал журналист.

Мужчина говорит, что ему грозит 15 суток за неповиновение полиции. Заседание суда назначено на 22 января. На сайте УМВД по Краснодарскому краю появилось сообщение о проверке инцидента.

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Комментарии (4)

orlovandrei1986
и куда опять смотрит эта "служба внутренней безопасности", а?
гнать с должностей всех, кто отвечает за этот произвол - от начальников, до проверяющих...
камеры наверняка по городу есть, у водителей соседних машин могут быть записи с видеорегистраторов - отправьте туда Прокуратуру и СК для проверки, если видео найдут с избиением - СМИ обязаны будут их опубликовать, т.к. вурдалаков надо показывать всей стране, чтобы люди знали, кто носит погоны...
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