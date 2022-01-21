«Спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы». Краснодарский журналист заявил, что его избили полицейские

По словам Владислава, накануне он ждал на остановке автобус, к нему подошли полицейские и попросили показать документы. Мужчина попросил собеседников о том же, но получил отказ, набрал 102, и тут якобы на него набросился со спины один из полицейских и начал душить.

«Он душил меня рукой, я начал терять сознание… Подошел другой полицейский и стал избивать руками... Они спросили, кто я такой, чтобы требовать у них документы. Уже в машине я представился журналистом, мне сказали, что они не любят журналистов. Потом отвезли в отдел полиции, где я провел в ночь. Утром меня доставили в суд. Они угрожали мне и моей семье, если я расскажу о произошедшем, на меня направляли оружие. У меня разбита губа, тяжело глотать, болит голова и опухает щека, нет половины зуба. Врач сказал, что травмы криминальные, будут делать КТ головного мозга», — рассказал журналист.



Мужчина говорит, что ему грозит 15 суток за неповиновение полиции. Заседание суда назначено на 22 января. На сайте УМВД по Краснодарскому краю появилось сообщение о проверке инцидента.