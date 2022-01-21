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Кехман выявил хищение из кассы МХАТа более 4 млн рублей

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения из кассы МХАТа 4,2 млн рублей. Об этом 21 января сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, недостачу денег в кассе якобы выявил новый гендиректор Владимир Кехман. В совершении преступления подозревается бывший главный бухгалтер театра Галина Гетьман. Как заявил Кехман, она якобы отказывалась предоставлять необходимые документы для финансовой проверки, после чего он ее уволил (женщина проработала в театре семь лет). Затем обнаружилась недостача денег в сейфе ее служебного кабинета. По словам Кехмана, возвращать деньги женщина отказалась, и он написал заявление в ГУ МВД по Москве, было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Как пишет «Коммерсантъ», после этого Гетьман призналась в присвоении денег и явилась в полицию с повинной. Учитывая добровольное признание, следствие не стало ходатайствовать о заключении ее под арест, экс-главбух находится под подпиской о невыезде. По информации журналистов, деньги она не вернула — у нее их якобы уже нет. Кехман подтвердил факт обращения в полицию: «Я впервые в моей 15-летней практике сталкиваюсь с такими грубыми финансовыми нарушениями, как во МХАТе. В итоге пришлось провести инвентаризацию»,— заявил он.

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Комментарии (10)

267089724
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
Воровская держава.... с главвором во главе......
Mohsogol
А где 4 млрд. рублей, которые банки, в том числе Сбер, простили Кехману?
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