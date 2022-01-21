Любоваться подснежниками рано, но весенники уже проклюнулись. В Ботаническом саду появились отважные первопроходцы

Из-под петербургского снега показались первые отважные цветы. Это еще не подснежники, но название уже напоминает о весне.

«Если бывают оттепели, как вчера, то [весенники] появляются и в январе. Но вообще они и в марте будут. Сейчас — самые первые «пташки»», — рассказала Анна.



Весенник зимний начинает расти под снегом, когда почва немного оттаивает. К маю он отмирает, а в почве до следующей весны остается корневище.

