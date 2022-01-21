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Любоваться подснежниками рано, но весенники уже проклюнулись. В Ботаническом саду появились отважные первопроходцы

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Из-под петербургского снега показались первые отважные цветы. Это еще не подснежники, но название уже напоминает о весне.

Фотографии желтых бутонов весенника зимнего отправила «Фонтанке» 21 января сотрудница Ботанического сада Анна Родионова. Другое название растения — эрантис.

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«Если бывают оттепели, как вчера, то [весенники] появляются и в январе. Но вообще они и в марте будут. Сейчас — самые первые «пташки»», — рассказала Анна.

Весенник зимний начинает расти под снегом, когда почва немного оттаивает. К маю он отмирает, а в почве до следующей весны остается корневище.

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Комментарии (2)

265055770
Подснежников еще нет, но флауэрвотчеры уже проклюнулись.
260695091
лютик зимний, как я понимаю)
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