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Госорганы завели более 50 тысяч страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

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Свыше 50 тысяч страниц государственных органов и учреждений размещены в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На зарубежных платформах они представлены куда меньше, рассказал 21 января ТАСС замдиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — сказал он.

В АНО «Диалог Регионы» пояснили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев. Их присутствие в соцсетях упрощает получение людьми социально важной информации. «Диалог» рекомендует вести паблики «живым и не бюрократическим языком», публиковать качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики.

Региональные администрации в 10 пилотных регионах уже обзавелись чат-ботами в Telegram, Viber и «ВКонтакте». В этом году их планируют запустить по всей России.

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Комментарии (6)

Денеб
Правильно! Узнали своё место.... Нечего во вражеские фейсбуки лезть!
zelf
Толбко забыли добавить что все неугодные комментарии удаляются, а авторов отправдяют в чс. Бездарные клоуны.
orlovandrei1986
это получается за каждым углом нас ждёт потенциальное "запотевшее забрало", с "швабрингом" и "двухстволкой в задний проход"...
ведомства, которые требуется расформировать
не преобразовать, а расформировать - т.е. отправить людей в связи с ликвидацией указанных ведомств по домам с выплататами в 3 оклада
чтобы они имели право достойно поискать себя в других сферах жизни
и нужны реформы по созданию новых ведомств, с прохождением сотрудников безо всякой формальщины - у нарколога (со сдачей анализов на запрещённые препараты), у психиатра (со сдачей электроэнцефолограммы и прохождением тестов), с проверкой по линии судимостей (брать только НЕ судимых), с проверкой здоровья по всем врачам, со сдачей норм ГТО (ну не надо набирать жиробасов, которые не смогут ловить беглых преступников), и т.д. и т.п., и соответственно этим "терминаторам" назначить достойное вознаграждение, а во все новые ведомства, которые будут заменять старые, поставить видеонаблюдение по всему периметру с микрофонами =)
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