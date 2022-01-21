Госорганы завели более 50 тысяч страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Свыше 50 тысяч страниц государственных органов и учреждений размещены в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На зарубежных платформах они представлены куда меньше, рассказал 21 января ТАСС замдиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.



«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — сказал он.

