Минтранс предложил связывать дебоширов в самолетах пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями

Буянов в самолетах предложили связывать пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. Вдобавок к этому, членам экипажа собираются запретить размещать дебоширов в креслах у прохода или выхода.



Нарушителей порядка должны держать под постоянным наблюдением. В случае, если от их действий кто-то пострадал, командир воздушного судна должен сообщить в аэропорт пункта прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи, гласит текст законопроекта, разработанного Минтрансом РФ. Документ опубликован 21 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.