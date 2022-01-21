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Минтранс предложил связывать дебоширов в самолетах пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями

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Буянов в самолетах предложили связывать пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. Вдобавок к этому, членам экипажа собираются запретить размещать дебоширов в креслах у прохода или выхода.

Нарушителей порядка должны держать под постоянным наблюдением. В случае, если от их действий кто-то пострадал, командир воздушного судна должен сообщить в аэропорт пункта прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи, гласит текст законопроекта, разработанного Минтрансом РФ. Документ опубликован 21 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Бортпроводников могут обязать принимать меры, которые исключают возможность свободного доступа посторонних лиц к средствам сдерживания. По прибытии в пункт назначения пассажиров будут просить оставаться на местах, прежде чем правоохранители помогут снять его с борта воздушного судна.

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Комментарии (12)

SERGEY111
Дуралеи - таким пассажирам нужны чёрные кожаные плети , красный шарик и обученный стюард или стюардесса , и полет пройдёт как в раю .
ДуремарСПб.
450 человек в думе надо так стреножить.
Денеб
Каждому пассажиру раздавать (вместе с наушниками) - набор "Обуздай дебошира!"
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