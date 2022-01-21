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«Граждане, готовьте коньки». Улицы Красного Села переживают потоп

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На улицы Красного Села в Петербурге вечером 21 января обрушился «мощный поток воды». Перекрыта часть Стрельнинского шоссе, а потоп уже затронул и Боровую, рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Граждане, готовьте коньки, завтра минусовая температура!» – грустно пошутил автор поста в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное село» во «ВКонтакте».

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В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» рассказали, что вытекание на сети диаметром 300 миллиметров обнаружено у дома 4к1 по Стрельнинскому шоссе. Вытекание было локализовано в 18:00, всю воду с улиц отвели. Все абоненты обеспечены водоснабжением, добавили на предприятии.

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