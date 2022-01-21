Лукашенко: Международным жуликам пора «заканчивать пандемию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал «не париться» тем людям, у которых обнаружили коронавирус. По его словам, болезнь коренится в голове.
«Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего», — сказал глава государства журналистам в пятницу, 21 января.
Лукашенко также обратился к «международным жуликам» с просьбой «заканчивать пандемию». «Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось», — добавил он.
Президент рассказал, что лично его COVID-19 не обошел стороной. Он перенес болезнь после того, как, предположительно, подхватил вирус от белорусских хоккеистов на тренировке. На данный момент, отметил глава государства, он чувствует себя нормально, но «голос немного хрипит».
Лукашенко сказал, что, несмотря на инфекцию, смог участвовать в ряде мероприятий — вручал премии «За духовное возрождение», так как подумал, что «обидятся люди», а во время празднования Рождества посещал храм.
Ранее белорусский лидер заявил, что перенес «омикрон». Он заметил, что болел только после того, как сделал «какой-то там тест».