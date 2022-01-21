Лукашенко: Международным жуликам пора «заканчивать пандемию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал «не париться» тем людям, у которых обнаружили коронавирус. По его словам, болезнь коренится в голове.



«Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего», — сказал глава государства журналистам в пятницу, 21 января.



Лукашенко также обратился к «международным жуликам» с просьбой «заканчивать пандемию». «Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось», — добавил он.

