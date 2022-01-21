На льду Невы заметили беззаботных гуляк, которые сыграли в кошки-мышки со спасателями МЧС

Петербурженка заметила на льду Невы пару местных жителей, которые, по ее словам, вышли, чтобы сделать фотографии и поиграть в снежки. Вероятно, при себе у них также были удочки, но нетривиальному времяпрепровождению помешали спасатели.
Четверо сотрудников МЧС выдвинулись к мужчинам с берега, прихватив с собой специальное оборудование. Заметив их приближение, любители зимнего досуга со всех ног помчались в противоположную сторону, свидетельствует видеозапись, опубликованная 21 января в Instagram-аккаунте пользователя с ником ifalina.
«Куча сообщений в директ о том, что было дальше. Без понятия, я не догоняла», — добавила автор ролика.
Вплоть до 15 апреля 2022 года в Петербурге действует запрет выхода на лед. Исключение составляют Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, на замерзшую поверхность которых можно будет выходить во время устойчивого минуса с 16 января по 14 марта 2022-го.