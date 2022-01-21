«ФАС вводит в заблуждение». Гостиницы снова попросили Мишустина не вводить регулирование цен

Российские гостиничные ассоциации и крупнейшие сети отелей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить ценовые ограничения на период «особо значимых международных мероприятий».

В письме от 20 января (есть в распоряжении «Фонтанки») отельеры подробно объясняют, почему не согласны с предложением антимонопольного ведомства.

Напомним, ранее ФАС предложила ограничивать стоимость номеров в гостиницах во время крупных форумов, чтобы снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиничных услуг. К примеру, во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%, отмечали в ведомстве.



В письме Мишустину отельеры сообщают, что на рынке гостиничных услуг применяется динамическое ценообразование, результат которого зависит от соотношения (и характера) спроса и предложения. При этом гостиничный бизнес не входит в список естественных монополий, а значит не подлежит госрегулированию цен. При этом ограничение доходности гостиниц будет способствовать росту новых инвестиционных проектов, отмечают авторы обращения.

По мнению отельеров, предложенный ФАС законопроект также противоречит закону «О защите конкуренции», а именно вводит на государственном уровне дискриминационные условия для отдельных представителей гостиничной отрасли, поскольку исключает из области государственного регулирования цен основного конкурента гостиниц — размещение в квартирах и апартаментах.

Кроме того, ФАС вводит в заблуждение, заявляя, что «законопроект не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению», считают авторы обращения.

