Легковая машина прилегла отдохнуть на Камышовой и собрала очередь

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Лежащая вверх тормашками машина затруднила движение транспорта в Приморском районе днем 21 января. Это уже второе ДТП с «перевертышем» в Петербурге за день.

Легковой автомобиль перевернулся на крышу на Камышовой улице перед перекрестком со Стародеревенской улицей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Рядом посреди проезжей части на «аварийке» стоит встречный Ford, а у края дороги — минивэн. На кадрах с места ДТП видно, что за аварией скопилась очередь из машин в сторону Планерной улицы. О пострадавших не сообщается.