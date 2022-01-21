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Легковая машина прилегла отдохнуть на Камышовой и собрала очередь

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Лежащая вверх тормашками машина затруднила движение транспорта в Приморском районе днем 21 января. Это уже второе ДТП с «перевертышем» в Петербурге за день.

Легковой автомобиль перевернулся на крышу на Камышовой улице перед перекрестком со Стародеревенской улицей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Рядом посреди проезжей части на «аварийке» стоит встречный Ford, а у края дороги — минивэн. На кадрах с места ДТП видно, что за аварией скопилась очередь из машин в сторону Планерной улицы. О пострадавших не сообщается.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16282121" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Несколькими часами ранее на набережной Обводного канала опрокинулся внедорожник. На крышу он не перевернулся — остался лежать на боку.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16282121" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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