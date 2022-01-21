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Обманутая мошенниками петербурженка для поднятия духа пошла на презентацию блогера-мотиватора и подняла 10 тысяч

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Жертва мошенников стала преступницей во время книжной презентации. Встречу с писательницей, поднимающей дух людям в кризисе, она поняла буквально.

Петербургский суд пожалел 50-летнюю женщину, которую судил за кражу. Злоключения, которые привели её к чужому пальто и сумке, 21 января описывает пресс-служба прокуратуры.

В октябре 2020 года дама зашла на презентацию в Дом книги на Невском проспекте. По данным «Фонтанки», послушать она хотела выступления блогера-миллионника, автора мотивирующих книг Ольги Савельевой, которая презентовала новый сборник «Плохорошо» для людей в кризисе. Именно в нем пребывала женщина после того, как стала жертвой банковских мошенников.

Она тихонько присела на один из стульев и увидела, что рядом лежат сумка и пальто. Что за бес вселился в 50-летнюю — не понятно, но чужие вещи она не только прихватила, но и поехала в торговый центр, где накупила себе одежды на 10 тысяч рублей, расплатившись украденной картой.

Полицейские вычислили даму и задержали.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

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Комментарии (8)

IvanLoh
А Ольга Савельева пошла соучастником?
Параллакс
Развелось этих блогеров-мотиваторов как грязи
Riptide
Только один вопрос.
Экзорциста вызывали?
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