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Песков: Путин никогда не болел коронавирусом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин ни разу не болел COVID-19 за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать.

При этом в окружении президента были случаи коронавируса. В сентябре он уходил на самоизоляцию из-за этого. Сам Песков болел коронавирусом еще в мае 2020 года.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже второй раз переболел COVID-19.

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Комментарии (4)

Карабас Барабас
А жалко....
тов
Каддафи тоже не болел, здороый был.
W Bons
настоящего разведчика вражий вирус не возьмет
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