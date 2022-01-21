Песков: Путин никогда не болел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин ни разу не болел COVID-19 за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает ТАСС.



Представитель Кремля заверил, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать.



При этом в окружении президента были случаи коронавируса. В сентябре он уходил на самоизоляцию из-за этого. Сам Песков болел коронавирусом еще в мае 2020 года.



Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже второй раз переболел COVID-19.

