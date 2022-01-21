Петербуржец заплатит за «лобовое столкновение» с инспектором ДПС при свидетеле

По материалам дела, ночью 30 мая Кувшинов пил на Тепловозной и, судя по всему, буянил. Рядом с домом №14 его встретили два инспектора ДПС и попросили прекратить то, что Административным кодексом квалифицируется как мелкое хулиганство. В ответ мужчина сошелся в лобовом столкновении с одним из полицейских, то есть своим лбом ударил по его лбу. Его коллегу Кувшинов решил бить руками и ногами. За всем этим пьяным карате наблюдал свидетель.



Судом было установлено, что Кувшинов не судим, вину признал и раскаялся, социально адаптирован, трудоустроен, характеризуется положительно, принес извинения потерпевшим. Ему назначено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей.

