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Петербуржец заплатит за «лобовое столкновение» с инспектором ДПС при свидетеле

Невский районный суд огласил приговор в отношении Евгения Кувшинова, признанного виновным в применении насилия по отношению к представителю власти. В конце мая прошлого года он устроил битву с гаишниками. Подробности 21 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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По материалам дела, ночью 30 мая Кувшинов пил на Тепловозной и, судя по всему, буянил. Рядом с домом №14 его встретили два инспектора ДПС и попросили прекратить то, что Административным кодексом квалифицируется как мелкое хулиганство. В ответ мужчина сошелся в лобовом столкновении с одним из полицейских, то есть своим лбом ударил по его лбу. Его коллегу Кувшинов решил бить руками и ногами. За всем этим пьяным карате наблюдал свидетель.

Судом было установлено, что Кувшинов не судим, вину признал и раскаялся, социально адаптирован, трудоустроен, характеризуется положительно, принес извинения потерпевшим. Ему назначено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

PharaonSP
Конечно это же не так страшно как стаканчиком по шлему ударить...
Guest1234
А если бы это все было на митинге, скорее всего, ему лет 10 светило бы, судя по приговорам за менее тяжкие вещи, типа пластикового стаканчика. Потому что здесь он показал, что социально близок.
Москва 2041
Заплатит при свидетеле?
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