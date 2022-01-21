FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Суд Кемерово отказался запрещать клип группы Pussy Riot, в котором исполнительницы наказывают «сексистских свиней»

4
Печать

Суд города Кемерово отказался запрещать клип группы Pussy Riot на песню «Сексист» на YouTube. В нем исполнительницы наказывают «сексистских свиней», которые причинили им вред, и используют их тела в качестве мебели.

По версии прокуратуры, в видео содержится ненормативная лексика, которая способна причинить «вред здоровью и развитию детей». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки, опубликованные 21 января.

«Я каблуком у***** сексиста,

Меня не посадят, хоть это убийство.

Судья в деле,

Судья — феминистка.

Мне п****, чего ты там зам и министр», — звучит в песне, на которую снят клип.

Суд решил оставить иск прокурора без удовлетворения и пришел к выводу, что требование об ограничении доступа к контенту, содержащему бранную лексику, применимо лишь по отношению к СМИ, коим YouTube пока не является.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AndrewBarsik
Необходимо настойчиво и последовательно вдалбливать в чугунные лбы "государственников" очевидную истину: они не вправе нам что-либо запрещать, запрещать запрещено. Они - наёмные работники налогоплательщиков, нанятые для выполнения определённых функций. Представьте, что Вы наняли человека прочистить канализационный сток, а он вместо своей работы сел писать иск в суд о запрете Вам ругаться, да ещё требует от Вас оплаты своей "работы" и "социальный пакет". Гнать таких работников взашей!
ЧижПыж
Судья — феминистка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний