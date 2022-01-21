Суд Кемерово отказался запрещать клип группы Pussy Riot, в котором исполнительницы наказывают «сексистских свиней»

Суд города Кемерово отказался запрещать клип группы Pussy Riot на песню «Сексист» на YouTube. В нем исполнительницы наказывают «сексистских свиней», которые причинили им вред, и используют их тела в качестве мебели.



По версии прокуратуры, в видео содержится ненормативная лексика, которая способна причинить «вред здоровью и развитию детей». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки, опубликованные 21 января.



«Я каблуком у***** сексиста,



Меня не посадят, хоть это убийство.



Судья в деле,

